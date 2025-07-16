الأربعاء 2025-07-16 11:42 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 16-07-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت  أسعار الذهب محليا،  اليوم الاربعاء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
 
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين 67.8 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.6 دينارًا.

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