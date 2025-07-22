الثلاثاء 2025-07-22 11:29 ص
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
الذهب
 
الثلاثاء، 22-07-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-     استقر سعر بيع الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين، 68.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.40 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند  78.600 و61.00 و46.30 دينارا على التوالي.
 
 
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