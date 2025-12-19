كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.20 و 77.70 و59.20 دينارا على التوالي.
