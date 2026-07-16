كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم؟

وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 95.1 دينارًا و72.9 دينارًا، على الترتيب.
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