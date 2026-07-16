كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم؟

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 82.8 دينارا لغايات البيع في محالّ الصاغة، مقابل 78.5 دينارا لغايات الشراء.



وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 95.1 دينارًا و72.9 دينارًا، على الترتيب.

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