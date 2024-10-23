الأربعاء 2024-10-23 11:32 ص
 
 

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء ؟

غرام الذهب 21 يستقر عند 55.7 دينارا في الأردن
غرام الذهب 21 يستقر عند 55.7 دينارا في الأردن
الأربعاء، 23-10-2024 10:18 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب عند اعلى مستوى في الأردن اليوم الأربعاء .

ووصل غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 55.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 53.7 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18و24 على التوالي عند 49.5 دينارا للبيع للمواطنين و 46 دينارا للشراء منهم ، و63.9 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.6 دينارا للشراء منهم .

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