كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأربعاء ؟

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب عند اعلى مستوى في الأردن اليوم الأربعاء .



ووصل غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا الى 55.7 دينارا للبيع للمواطنين ، 53.7 دينارا للشراء منهم .



فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18و24 على التوالي عند 49.5 دينارا للبيع للمواطنين و 46 دينارا للشراء منهم ، و63.9 دينارا للبيع للمواطنين ، 61.6 دينارا للشراء منهم .



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