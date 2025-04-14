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للراغبين بالزواج إليكم أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين، اليوم الاثنين، 66.1 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 لدى محال الصاغة 75.6 دينارا و59 دينارا و44.7 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة:

 


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