للراغبين ببيع الذهب والربح.. إليكم الأسعار في الأردن الأحد

كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 لدى محال الصاغة 75.6 دينارا و59 دينارا و44.7 دينارا على التوالي.
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