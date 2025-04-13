للراغبين ببيع الذهب والربح.. إليكم الأسعار في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين، اليوم الأحد، 66.1 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان



كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 لدى محال الصاغة 75.6 دينارا و59 دينارا و44.7 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة: