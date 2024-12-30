للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الاثنين، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، ليحافظ على استقراره عند هذا المستوى لليوم التاسع على التوالي، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.



وتاليا التسعيرة:

اضافة اعلان