للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الاثنين

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
وتاليا التسعيرة:
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