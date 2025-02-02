للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 65 دينارا و50 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
صادرات الزرقاء التجارية تتخطى 40 مليون دينار الشهر الماضي
-
13% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام
-
أرقام تاريخية للذهب في الأردن .. والليرة تحلق بأسعار باهظة
-
قفزة على الأسعار .. غرام الذهب 21 يصل لهذا المستوى في الأردن
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الأردن
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع
-
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.58 % العام الماضي