للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الأحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 56.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 54.6 دينارا لجهة الشراء.

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وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 65 دينارا و50 دينارا على التوالي.



