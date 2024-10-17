مؤشر البورصة يستقر في نهاية تداولاته اليومية

الوكيل الإخباري- استقر مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية اليوم الخميس، عند مستوى النقطة 2393.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2028 صفقة.