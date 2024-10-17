الخميس 2024-10-17 04:46 م
 
 

مؤشر البورصة يستقر في نهاية تداولاته اليومية

بورصة عمان
بورصة عمان
الخميس، 17-10-2024 02:54 م

الوكيل الإخباري-   استقر مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية اليوم الخميس، عند مستوى النقطة 2393.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2028 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

 
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