مؤشر البورصة يستقر في نهاية تداولاته اليومية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2028 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 29 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.
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