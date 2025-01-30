الخميس 2025-01-30 03:46 م
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

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أرشيفية
الخميس، 30-01-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.06 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2615.

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وأغلقت البورصة اليوم الخميس، بتداول 3 ملايين سهم، موزعة على 1907 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.1 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 29 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

 
gnews

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