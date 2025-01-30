مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.06 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2615.

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وأغلقت البورصة اليوم الخميس، بتداول 3 ملايين سهم، موزعة على 1907 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.1 مليون دينار.