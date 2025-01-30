مؤشر بورصة عمان ينهي تداولاته على ارتفاع

وأغلقت البورصة اليوم الخميس، بتداول 3 ملايين سهم، موزعة على 1907 عقود، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.1 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 29 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.
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