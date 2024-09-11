مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2418 بتداول 2.5 مليون سهم، موزعة على 1798 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار.

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