مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

وسجلت أسعار أسهم 16 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.
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