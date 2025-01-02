مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 1.28 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2520.

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وأغلقت البورصة اليوم الخميس، بتداول 3.5 مليون سهم، موزعة على 2071 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار.