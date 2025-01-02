مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

وأغلقت البورصة اليوم الخميس، بتداول 3.5 مليون سهم، موزعة على 2071 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار.
وسجلت أسعار أسهم 21 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 50 شركة، واستقرت أسعار أسهم 21 شركة أخرى.
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