الخميس 2025-01-02 07:47 م
 

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

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أرشيفية
الخميس، 02-01-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 1.28 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2520.

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وأغلقت البورصة اليوم الخميس، بتداول 3.5 مليون سهم، موزعة على 2071 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار.


وسجلت أسعار أسهم 21 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 50 شركة، واستقرت أسعار أسهم 21 شركة أخرى.

 
gnews

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