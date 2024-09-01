مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1261 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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