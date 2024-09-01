مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2411.

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وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1261 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار.