مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

وأغلقت البورصة اليوم الأحد بتداول 2.9 مليون سهم، موزعة على 2121 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 6.9 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 39 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 14 شركة، واستقرت أسهم 32 شركة أخرى.
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