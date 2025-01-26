مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

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الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.53 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2624. اضافة اعلان





وأغلقت البورصة اليوم الأحد بتداول 2.9 مليون سهم، موزعة على 2121 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 6.9 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 39 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 14 شركة، واستقرت أسهم 32 شركة أخرى.





