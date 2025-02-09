مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

وأغلقت البورصة، اليوم الأحد، بتداول 2.1 مليون سهم، موزعة على 2017 عقدًا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 34 شركة انخفاضًا، بينما ارتفعت أسهم 22 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع لافت بعدد الحاويات الواردة لميناء العقبة الشهر الماضي
-
%48 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان
-
تجارة عمان: إنجاز 330 ألف معاملة بخدمة المكان الواحد العام الماضي
-
سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد
-
وزير الاستثمار يؤكد أهمية تطوير مهارات الجيل الرقمي
-
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تغطي 79% من حجم السوق المحلية
-
مستويات قياسية لليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن