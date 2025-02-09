مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2605.

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وأغلقت البورصة، اليوم الأحد، بتداول 2.1 مليون سهم، موزعة على 2017 عقدًا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار.