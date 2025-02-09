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مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

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بورصة عمان
الأحد، 09-02-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2605.

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وأغلقت البورصة، اليوم الأحد، بتداول 2.1 مليون سهم، موزعة على 2017 عقدًا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 34 شركة انخفاضًا، بينما ارتفعت أسهم 22 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة أخرى.

 
gnews

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