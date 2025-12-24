الأربعاء 2025-12-24 07:22 م

مذكرة تعاون بين "صناعة إربد" و"تجارة درعا"

جانب من التوقيع
الأربعاء، 24-12-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- وقع رئيسا غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، وغرفة صناعة وتجارة درعا نشأت الرفاعي، مذكرة تعاون لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون بين رجال الأعمال والمنتسبين في كلا الغرفتين، وتبادل المعلومات حول الفعاليات الاقتصادية، والقطاعات الصناعية والاستثمارية، والتشريعات التجارية، إضافة إلى التعاون في تنظيم ملتقيات اقتصادية، وتبادل الزيارات، وتطوير شبكات التعارف لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.


وأكد أبو حسان، أن المذكرة تشكل خطوة مهمة باتجاه توسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري وفتح مجالات أوسع أمام رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.


وشدد على أن الغرفة ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات الإقليمية التي تخدم القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.


من جانبه، قال الرفاعي إن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتبادل الصناعي والاقتصادي، وبناء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصادين وتعزيز فرص النمو المشترك.


واتفق الطرفان على متابعة تنفيذ بنود المذكرة عبر قنوات اتصال دائمة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الفرص المتاحة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التعاون بين الجانبين.

 
 


