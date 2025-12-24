مذكرة تعاون بين "صناعة إربد" و"تجارة درعا"

وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون بين رجال الأعمال والمنتسبين في كلا الغرفتين، وتبادل المعلومات حول الفعاليات الاقتصادية، والقطاعات الصناعية والاستثمارية، والتشريعات التجارية، إضافة إلى التعاون في تنظيم ملتقيات اقتصادية، وتبادل الزيارات، وتطوير شبكات التعارف لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكد أبو حسان، أن المذكرة تشكل خطوة مهمة باتجاه توسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري وفتح مجالات أوسع أمام رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وشدد على أن الغرفة ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات الإقليمية التي تخدم القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الرفاعي إن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتبادل الصناعي والاقتصادي، وبناء شراكات حقيقية بين رجال الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصادين وتعزيز فرص النمو المشترك.
واتفق الطرفان على متابعة تنفيذ بنود المذكرة عبر قنوات اتصال دائمة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الفرص المتاحة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التعاون بين الجانبين.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر
-
انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر
-
البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي