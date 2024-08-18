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مع ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية




 

الأحد، 18-08-2024 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الأحد في الاسواق المحلية.

 

وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن  8 غرامات  408  دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات  357 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا  للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة  الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.9 دينارا للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء  منهم

gnews

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