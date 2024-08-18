مع ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الأحد في الاسواق المحلية.

وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن 8 غرامات 408 دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات 357 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.8 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.9 دينارا للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم



