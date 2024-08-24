مع ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن 8 غرامات 411 دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات 361 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.5 دينار والشراء إلى 55.7 فيما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 45.1 و 41.6 دينار .
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