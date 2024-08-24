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مع ارتفاع أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
السبت، 24-08-2024 10:16 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم السبت في الاسواق المحلية.

وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن  8 غرامات  411  دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات  361 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا  للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة   الحلي والمجوهرات.

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 وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر بيع الغرام عيار 21 إلى 50.8 دينارا والشراء إلى 48.9 دينار.

وبلغ  سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.5 دينار والشراء إلى 55.7 فيما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 45.1 و 41.6 دينار .

gnews

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