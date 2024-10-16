مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 440 دينارًا ، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 346 دينارًا ، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم عند 54.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 52.4 دينارا للشراء منهم
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