من الإفطار إلى افتتاح السوق: كيف يؤثر نمط الحياة على القرارات المالية

الوكيل الإخباري- هل تعرف ذلك الشعور عندما كنت تنوي "مجرد إلقاء نظرة سريعة على السوق لدقيقة واحدة"، ولكنك انتهيت بعد 45 دقيقة تحدق في أحد الرسوم البيانية، متسائلًا كيف وصلت إلى هذه الحالة؟ لم يكن ذلك نقصًا في الانضباط الذاتي. كان ذلك أسلوب حياتك الذي اصطدم بتداولك في الوقت الفعلي، وأسلوب حياتك هو الذي فاز في هذه الجولة.





لا تُتخذ القرارات المالية بمعزل عن حياتك. تحدث هذه الأمور بين الاجتماعات، وبعد اصطحاب الأطفال من المدرسة، وأثناء تنقلاتك اليومية، ونعم، بعد الإفطار عندما تعود أخيرًا إلى الإنترنت بذهن صافٍ ومعدة ممتلئة. يؤثر نمط حياتك على خياراتك، وبمجرد أن تدرك ذلك، يمكنك استخدامه لصالحك.



هذه قصة عن الإيقاع، لكنها لا تقتصر فقط على إيقاع السوق. الأمر يتعلق بإيقاعك.



كل شيء يبدأ بنمط حياتك



هل تعلم مدى حب المتداولين للمؤشرات الاقتصادية؟ إنهم يحبون كيف تجعل الحياة أبسط في مواجهة كل هذه الفوضى السوقية التي نسميها الحياة. إنهم يعشقون المتوسطات المتحركة، ومؤشر RSI، وجداول أرباحهم، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI). لكن ربما يكون المؤشر الاقتصادي الأقل تقديرًا على شاشتك هو المؤشر الموجود على حائطك: روتينك اليومي.



يؤثر نمط الحياة على مدى توافرك، وانتباهك، وحالتك العاطفية. هذه الأمور الثلاثة هي المحركات الرئيسية لقدرتك على اتخاذ القرارات. عندما تتداول في أسوأ أوقات يومك، فأنت لا تتداول "في السوق"، بل تتداول بعواطفك وبعض تحركات الأسعار.



انظر إلى نفسك: الشخص الذي يكون متيقظًا في الساعة 6:30 صباحًا سيرغب في التواجد هناك عند افتتاح السوق، والشخص الذي يكون نشيطًا بعد صلاة العشاء سيرغب في التواجد هناك عند إغلاق السوق ويكون هادئًا، يحلل الأسواق ويضع أوامره لليوم التالي. أحدهما ليس "أفضل" من الآخر؛ المشكلة تكمن في عدم التوافق.



لا يكترث السوق بأنك نمت أربع ساعات فقط الليلة الماضية. ينبغي أن تكون إدارة المخاطر لديك فعّالة.

الإفطار > التركيز: أهمية التوقيت في السلوك



دعونا نأخذ منعطفًا سريعًا ونتحدث عن شهر رمضان، لأنه المثال الأمثل لكيفية تأثير نمط حياتك على عملية اتخاذ القرارات. خلال النهار، تكون صائمًا، وجسمك ليس رطبًا بالقدر الكافي، وتركيزك ليس حادًا، خاصة مع اقتراب نهاية اليوم. هذا لا يعني أنه لا يمكنك أن تكون نشطًا في الأسواق، ولكنه يعني أنه يمكنك أن تكون نشطًا في الأسواق بالطرق التي تناسبك.



يجد العديد من المتداولين أنهم يصبحون أكثر انتقائية وانضباطًا خلال شهر رمضان. مع وجود عدد أقل من المشتتات وضبط النفس بشكل أقوى، يصبح من الأسهل التركيز على استراتيجيتك. يعد هذا الانضباط بمثابة ميزة حقيقية عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات تداول أفضل.



لكن بعد ذلك يأتي وقت الإفطار، فتولد من جديد. جسمك مسترخٍ، ودماغك يحصل على الغذاء الذي يحتاجه، وحالتك العاطفية في أفضل حالاتها. هذا هو الوقت الذي تكون فيه في أفضل حالاتك للقيام بأنشطة من نوع التأمل، مثل مراجعة أحداث اليوم، وتحديث قائمة المراقبة الخاصة بك، وقراءة الأخبار الاقتصادية، وما إلى ذلك.



التمويل السلوكي هو اسم باهت إلى حد ما لشيء حقيقي تمامًا: اتخاذ القرارات بناءً على السياق. قد تكون من نوع معين من صناع القرار في بيئة ما، ومن نوع آخر تمامًا في بيئة أخرى. يمكنك أن تكون مستثمرًا منضبطًا على مكتبك ومقامرًا متهورًا على هاتفك في سيارة أجرة.



نمط حياتك هو بيئتك الأولية، وتشمل:



● مكان التداول (على المكتب أو الأريكة)

● وقت التداول (في ساعات الذروة أو ساعات الإرهاق)

● كيفية التداول (خطة منظمة أو نقر تفاعلي)

● من حولك (بمفردك أو مع الآخرين)

● ما يفعله جسمك (متناول للكافيين، صائم، متعب، متوتر)



التغييرات الصغيرة تتراكم. إذا كنت تراقب مراكزك باستمرار بينما تقوم بأشياء أخرى، فستكون قراراتك بطبيعة الحال قصيرة المدى. إذا كنت تتداول في فترات زمنية متواصلة، فمن المرجح أن تلتزم بأطروحة معينة.



أساليب التداول ليست مجرد تفضيلات



إن النقاش حول ما إذا كان ينبغي أن تكون متداولًا يوميًا أو متداولًا متأرجحًا يشبه اختبار الشخصية: "أي واحد أنت؟" إنها في الحقيقة مشكلة توافق في نمط الحياة.



يتطلب العمل كمتداول يومي مستوى معينًا من الاتساق في فترات التداول، والسرعة، والتحكم العاطفي تحت الضغط. هذا صعب إذا كانت حياتك مليئة بالمقاطعات أو إذا لم تكن ساعات تركيزك الأكبر خلال ساعات عمل السوق.



يُعد التداول المتأرجح خيارًا رائعًا إذا كانت حياتك مليئة بالمقاطعات أو إذا لم تكن ساعات تركيزك الأكبر خلال ساعات السوق.



إن كونك مستثمرًا على المدى الطويل أمر رائع لأنه يعتمد بشكل كبير على الانضباط والعملية. إنه مناسب إذا كنت ترغب في اتخاذ قرارات أقل، وقرارات أفضل، وأن تكون واقعيًا بشأن حقيقة أن حياتك فوضوية في بعض الأحيان.



إن مفتاح اتباع نهج تداول مستدام ليس بالضرورة الأسلوب الأكثر إثارة؛ بل هو الأسلوب الأكثر قابلية للتنفيذ. أنت لست بحاجة إلى المزيد من الأدرينالين؛ أنت بحاجة إلى المزيد من التكرار.



إذا كان نمط حياتك لا يسمح إلا بـ 30 دقيقة في اليوم، فقم بوضع استراتيجية تتناسب مع ذلك. هناك العديد من الطرق لخسارة المال بسرعة، والكفاءة ليست شرطًا أساسيًا.



النوم عامل خطر، وليس رفاهية



دعونا نبقي الأمر بسيطًا: نقص النوم يزيد من الاندفاعية. الاندفاع يعني قلة الصبر. الاندفاع يعني أن الخسائر تبدو أكبر، وأن المكاسب تجعلك تشعر وكأنك عبقري. هذه هي الوصفة الدقيقة للإفراط في التداول.



يؤثر نقص النوم أيضًا على الاستمرارية. وكما يعلم أي متداول، فإن الاستمرارية هي أساس التداول الاحترافي. إن ميزتك التنافسية ليست صفقة رائعة؛ بل هي اتخاذ قرارات جيدة باستمرار وتجنب القرارات الكارثية.



إذا كان نمط حياتك يعني أنك تسهر لوقت متأخر، أو تستيقظ مبكرًا، أو أن جدولك الزمني غير منتظم (وهو أمر شائع خلال شهر رمضان، أو عند السفر، أو خلال فترات العمل المزدحمة)، فقم بتعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك:



● قلل حجم المراكز

● تداول عددًا أقل من الإعدادات

● استخدم أوامر الحد

● اضبط التنبيهات واذهب للنوم

● دوّن مشاعرك في دفتر يوميات



لا يمكنك "التأديب" للخروج من بيولوجيتك؛ يمكنك تصميم طريقك من خلالها.



الطعام، والكافيين، بالإضافة إلى وهم الثقة



يُعد الكافيين المؤشر الأكثر شيوعًا في التداول. بعد فنجان واحد من القهوة، يبدو أنك تلاحظ "اختراقات" في كل مكان. كوبان من القهوة، وفجأة يصبح السوق أكثر منطقية.



يُعدّ الطعام مهمًا لأن تقلبات نسبة السكر في الدم يمكن أن تؤثر على مزاجك وتركيزك. الوجبات الكبيرة قد تجعلك تشعر بالخمول، وتخطي الوجبات قد يجعلك سريع الانفعال، وهذا ليس جيدًا عندما تكون على بعد نقرة واحدة فقط من مضاعفة المخاطر.



تؤثر العادات الاجتماعية على محفظتك الاستثمارية أكثر مما تعتقد. إن قضاء الوقت في مجموعات تناقش الأسواق قد يدفعك إلى اتخاذ قرارات تداول غير مدروسة.



أنشئ روتين تداول خاص بك يتناسب مع نمط حياتك



هذا هو لبّ الموضوع. إذا كان نمط حياتك يؤثر على قراراتك، فمن واجبك تحسين بيئة اتخاذ القرار لديك.

ضع استراتيجية مبنية على واقعك، وليس على الخيال.



لأن أفضل ميزة تداول في العالم ليست استراتيجية سرية؛ بل هي الوعي الذاتي، مع إدارة مخاطر فعالة.

