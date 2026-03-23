نقابة المحروقات: مخزوننا من المشتقات النفطية مطمئن والتزويد مستمر

وأضاف سعيدات، أن مخزون الغاز "مطمئن جدا"، وأن هناك باخرة جرى تفريغها في العقبة قبل 10 أيام.
وبين أن هناك مخزونا استراتيجيا من المشتقات النفطية يكفي لمدة 70 يوما، موزعة بين 40 يوما لدى الشركات التسويقية و30 يوما لدى الحكومة.
وشدد على أن المخزون الاستراتيجي للحكومة لم يُمس حتى اليوم؛ لأن الأمور تسير على "أفضل حال".
وأوضح أن باخرة ديزل بحمولة 55 ألف طن تم تفريغها في الأردن قبل يومين، وهناك باخرة قادمة من الهند، لافتا النظر إلى أنه لا تأخير على المشتقات النفطية القادمة في الطريق.
وتحدث عن أن الأردن يستورد 10 ملايين برميل نفط يوميا من العراق، كما يمكن زيادة الكمية، مضيفا أن وجود مصفاة البترول الأردنية يزيد من الأمن الاستراتيجي؛ إذ إن مصادر النفط قريبة من الأردن.
