نقابة المحروقات: مخزوننا من المشتقات النفطية مطمئن والتزويد مستمر

الوكيل الإخباري- أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات، الاثنين، أن هناك مخزونا كافيا ومطمئنا من المشتقات النفطية في الأردن، مبينا أن هناك دفعات من النفط والغاز تصل بشكل مستمر.

اضافة اعلان



وأضاف سعيدات، أن مخزون الغاز "مطمئن جدا"، وأن هناك باخرة جرى تفريغها في العقبة قبل 10 أيام.



وبين أن هناك مخزونا استراتيجيا من المشتقات النفطية يكفي لمدة 70 يوما، موزعة بين 40 يوما لدى الشركات التسويقية و30 يوما لدى الحكومة.



وشدد على أن المخزون الاستراتيجي للحكومة لم يُمس حتى اليوم؛ لأن الأمور تسير على "أفضل حال".

وأوضح أن باخرة ديزل بحمولة 55 ألف طن تم تفريغها في الأردن قبل يومين، وهناك باخرة قادمة من الهند، لافتا النظر إلى أنه لا تأخير على المشتقات النفطية القادمة في الطريق.