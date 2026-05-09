نمو صادرات "صناعة عمّان" بنسبة 9.2% بالثلث الأول من 2026

10:21 ص

الوكيل الإخباري- نمت صادرات غرفة صناعة عمّان بالثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9.2%، في مؤشر واضح على قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع ظروف المنطقة غير المستقرة. اضافة اعلان





ويشير النمو كذلك حسبما ظهر بالتقرير الإحصائي للغرفة، زيادة وتنوع الرقعة الجغرافية للصادرات الأردنية ووصولها لأسواق غير تقليدية إفريقية وأوروبية وآسيوية غير عربية.



وحسب المعطيات الإحصائية التي جاءت بالتقرير، بلغت صادرات صناعة عمّان خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.476 مليار دينار مقابل 2.267 مليار دينار لنفس الفترة من 2025.



وسجلت مجمل القطاعات الصناعية خلال نفس الفترة نموا بصادراتها باستثناء قطاعي الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث هبطا بنسبة 22.3 و 1.1% على التوالي.



بالمقابل كان قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية الأكثر نموا في صادراته خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 42%، فيما كانت الصناعات الإنشائية الأقل نمو بالصادرات وبنسبة 3%.



وجاءت الهند والولايات المتحدة والسعودية والعراق بمقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمّان خلال الثلث الأول من 2026 بقيمة 1.217 مليار دينار.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند ارتفاعا بنسبة 9.3%، وصولا لنحو 336 مليون دينار مقابل 307 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها أكثر الدول استقبالا لصادرات صناعة عمّان.



وارتفعت صادرات الغرفة إلى السعودية بنسبة 3.8%، مسجلة 284 مليون دينار، مقابل 273 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025.



وصعدت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.6% وصولا لنحو 309 ملايين دينار مقابل 302 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة بالثلث الأول من العام الحالي بنسبة 28%، حيث تراجعت إلى 288 مليون دينار، مقابل 400 مليون دينار لنفس الفترة من 2025.



وأظهرت المعطيات الإحصائية أيضا، ارتفاع صادرات صناعة عمّان إلى سوريا، خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 56.5%، حيث وصلت إلى 147 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وسجلت صادرات الغرفة إلى فلسطين خلال الثلث الأول من العام الحالي، كذلك نموا بنسبة 37.4%، حيث وصلت إلى 79 مليون دينار مقابل 57 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.



وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة بالثلث الأول من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.235 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 583 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية بقيمة 307 ملايين دينار.





