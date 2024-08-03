هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

ووفقا للتسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة عند 49.6 دينار والشراء عند 47.7 دينار.
أيضا استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 57.1 دينار والشراء عند 54.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 44.4 و40.9 دينار على التوالي.
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