هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



ووفقا للتسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة عند 49.6 دينار والشراء عند 47.7 دينار.



أيضا استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 57.1 دينار والشراء عند 54.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 44.4 و40.9 دينار على التوالي.