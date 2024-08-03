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هكذا بلغت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

ذهب
ذهب




 

السبت، 03-08-2024 08:41 ص
الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة عند 49.6 دينار والشراء عند 47.7 دينار.

أيضا استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 57.1 دينار والشراء عند 54.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 44.4 و40.9 دينار على التوالي.
gnews

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