هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 56.10 و43.40 دينار على التوالي.
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