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هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

ذهب
ذهب




 

الأربعاء، 07-08-2024 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأربعاء، عند 48.5 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 46.6 دينار لجهة الشراء.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 56.10 و43.40 دينار على التوالي.

gnews

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