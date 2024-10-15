هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء !

الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية من عيار "21" بوزن 8 غرامات عند 435 دينارا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 341 دينارا وفقا لامين السر للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

اضافة اعلان

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.