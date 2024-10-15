الثلاثاء 2024-10-15 03:54 م
 
 

هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء !

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 01:39 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية من عيار "21" بوزن 8 غرامات عند 435 دينارا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات  عند 341 دينارا وفقا لامين السر للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

اضافة اعلان

 

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

 

ووصل سعر ليرة الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا  اليوم الى 53.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.8 دينارا للشراء منهم

 

 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس هشام المومني

أخبار محلية المومني: اجراء المراجعات لشروط الاستفادة من فلس الريف تهدف الى تحقيق العدالة

جلالة الملك عبدالله الثاني في استقبال وفد من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

أخبار محلية جلالة الملك يستقبل وفداً من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

خلال الاجتماع

أخبار محلية اللجنة الداخلية (القانونية) لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعقد اجتماعها الأول في عمان لمناقشة تعديل جملة من القوانين

تعبيرية

منوعات زوج من الباندا ينطلقان من الصين إلى واشنطن

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

لقطة من الحادث

منوعات مصر: حبس سائق حافلة حادث الجلالة.. والنيابة تكشف مفاجأة

تعبيرية

عربي ودولي "الأغذية العالمي" و "اليونيسيف" تطلبان تمويلا إضافيا للاحتياجات الإنسانية في لبنان

لقاء سابق بين السيسي وبن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتوجه إلى مصر



 

الأكثر مشاهدة