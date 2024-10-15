هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء !
الثلاثاء، 15-10-2024
01:39 م
https://www.alwakeelnews.com/story/706491
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية من عيار "21" بوزن 8 غرامات عند 435 دينارا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 341 دينارا وفقا لامين السر للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
اضافة اعلان
وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
ووصل سعر ليرة الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا اليوم الى 53.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 51.8 دينارا للشراء منهم