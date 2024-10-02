1.041 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 9 أشهر

الوكيل الإخباري- بلغت صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1.041 مليار دينار، مقابل 1.037 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان



وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2024، بنسبة 6.6 بالمئة، لتصل إلى 29460 شهادة، مقابل 27643 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لمجموعة من الدول، أبرزها السعودية بعدد 8848 شهادة، تلتها الإمارات 3086 فالعراق 1898 ومصر 894 شهادة وسويسرا بعدد 21 شهادة.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء العراق بمقدمتها بقيمة نحو 511 مليون دينار، ثم السعودية نحو 91 مليون دينار، ومصر 78 مليون دينار والإمارات نحو 65 مليون دينار وسويسرا بقيمة نحو 50 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2024 على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 517 مليون دينار، ثم الصناعية 211 مليون دينار، فالزراعية 143 مليون دينار، والمنتجات العربية 68 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.



يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.