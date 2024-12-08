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1.276 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 10:24 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، 1.276 مليار دينار، مقابل 1.288 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان


وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، بنسبة 8.9 بالمئة وصولا إلى 36342 شهادة، مقابل 33379 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للتوزيع الجغرافي لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال نفس الفترة، تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الشهادات بعدد 10869 شهادة، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة 3892، ثم العراق 2493 شهادة، ومصر 1086 شهادة، وسويسرا بعدد 25 شهادة.

وفيما يتعلق بتوزيع صادرات الغرفة حسب القيمة خلال الفترة ذاتها، فقد جاء العراق بالمرتبة الأولى بقيمة 645 مليون دينار تقريبا، ثم السعودية 108 ملايين دينار، ومصر 96 مليون دينار، والإمارات 75 مليون دينار، وسويسرا نحو 50 مليون دينار.

أمّا من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتوجات الأجنبية (إعادة تصدير) ما قيمته 639 مليون دينار، تلتها المنتوجات الصناعية نحو 270 مليون دينار، والمنتوجات الزراعية 177 مليون دينار، والمنتوجات العربية 83 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

بترا
 
gnews

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