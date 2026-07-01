%100 نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2025

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان، مازن الوظائفي، إن ما نسبته 100% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2025 والبالغ عددها 22 شركة زودت البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.

اضافة اعلان



وأشار الوظائفي إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.



وأوضح أنه وفقاً لقواعد تقديم تقرير الاستدامة فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20، إضافةً إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وفقاً للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.



ولفت الوظائفي إلى أن كلا من شركة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن وشركة الأولى للتأمين قدمتا ولأول مرة تقارير الاستدامة عن عام2025 وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)بشكل طوعي حيث أنهما غير مشمولتين ضمن عينة المؤشر القياسيASE20، ما يعكس تنامي ثقافة الاستدامة والإفصاح غير المالي في سوق رأس المال الأردني، ويؤكد المستوى المتقدم من وعي الشركات بأهمية الإفصاح عن أدائها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).