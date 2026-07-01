%100 نسبة التزام الشركات بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2025

وأشار الوظائفي إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.
وأوضح أنه وفقاً لقواعد تقديم تقرير الاستدامة فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20، إضافةً إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وفقاً للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
ولفت الوظائفي إلى أن كلا من شركة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن وشركة الأولى للتأمين قدمتا ولأول مرة تقارير الاستدامة عن عام2025 وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)بشكل طوعي حيث أنهما غير مشمولتين ضمن عينة المؤشر القياسيASE20، ما يعكس تنامي ثقافة الاستدامة والإفصاح غير المالي في سوق رأس المال الأردني، ويؤكد المستوى المتقدم من وعي الشركات بأهمية الإفصاح عن أدائها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وأضاف الوظائفي أن البورصة عممت تقارير الاستدامة من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والافصاحات (تقارير الاستدامة)، مبينا أن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ عام 2022 بإصدار تقرير الاستدامة جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وانجازاتها على جميع الأصعدة ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري.
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