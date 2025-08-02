124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

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الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تموز من عام 2025 نحو 124.7 مليون دولار، مسجّلة تراجعًا نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت فيها الصادرات 127.3 مليون دولار. اضافة اعلان





ووفق بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,698 شهادة، مقارنة بـ1,577 شهادة في تموز من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعًا في عدد المعاملات مقابل انخفاض في القيمة الإجمالية للصادرات.



وسُجِّل التراجع الإجمالي في الصادرات بفعل انخفاض صادرات عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي تراجعت بنسبة 41.4% لتبلغ 2.5 مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية التي انخفضت بنسبة 78.6% لتصل إلى 0.3 مليون دولار.



كما تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 43.8%، إلى جانب تراجع في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 0.6%، رغم استحواذه على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات بقيمة تجاوزت 114.7 مليون دولار، وبنسبة بلغت 92% من إجمالي صادرات الشهر.



في المقابل، حققت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية بنسبة 398.9%، والصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 51.5%، إضافة إلى نمو في قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية بنسبة 44.4%.



وتوزّعت الصادرات بشكل رئيس إلى دول الاتفاقيات التجارية، التي استحوذت على ما نسبته 79% من إجمالي صادرات المحافظة.



وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الوجهات التصديرية، تلتها الاتفاقية الأوروبية بنسبة 8.4%، ثم اتفاقية جامعة الدول العربية بنسبة 5%.



وسجّلت الصادرات إلى الدول العربية تراجعًا بنسبة 38% لتبلغ 6.4 مليون دولار، مقارنة بـ10.2 مليون دولار في تموز 2024، كما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9% على أساس شهري.



ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المحافظة، بنسبة تقارب 95% من إجمالي شهادات المنشأ، تلتها منطقة السايبر ستي بنسبة تجاوزت 4%.



وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن التراجع في إجمالي قيمة الصادرات يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات العلاجية بقيمة 1.8 مليون دولار، والصناعات الهندسية بنحو 1.1 مليون دولار، مشيرًا إلى أن التحديات في الأسواق التصديرية والإنتاج الصناعي لا تزال تضغط على الأداء العام.