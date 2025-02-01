13% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام الحالي، بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من 2024، وبعدد 705 شركات مقارنة مع 623 شركة.

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