 
السبت 2025-02-01 03:43 م
 

13% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام

دائرة مراقبة الشركات
دائرة مراقبة الشركات
السبت، 01-02-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام الحالي، بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من 2024، وبعدد 705 شركات مقارنة مع 623 شركة.

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وبحسب تقرير الشركات الصادر عن دائرة مراقبة الشركات  بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة، أكثر من 20 مليون دينار، إذ إن أعلى أنواع الشركات تسجيلا عام 2025 ذات المسؤولية المحدودة، بعدد 541 شركة وبنسبة 76.9 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 13 مليون دينار.

 
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