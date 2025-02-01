13% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهر من العام

وبحسب تقرير الشركات الصادر عن دائرة مراقبة الشركات بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة، أكثر من 20 مليون دينار، إذ إن أعلى أنواع الشركات تسجيلا عام 2025 ذات المسؤولية المحدودة، بعدد 541 شركة وبنسبة 76.9 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد على 13 مليون دينار.
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