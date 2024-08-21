144 مليون دينار حجم الاستثمار المتدفق للأردن في الربع الأول

وأشارت البيانات أن حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الأردن خلال العام الماضي وصل إلى 687 مليون دينار، فيما سجل مع نهاية العام نحو 927 مليون دينار.
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