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144 مليون دينار حجم الاستثمار المتدفق للأردن في الربع الأول

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
الأربعاء، 21-08-2024 10:26 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي، أن حجم الاستثمار المباشر المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 144 مليون دينار.اضافة اعلان


وأشارت البيانات  أن حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الأردن خلال العام الماضي وصل إلى 687 مليون دينار، فيما سجل مع نهاية العام نحو 927 مليون دينار.
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