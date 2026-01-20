الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

1693 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء

1693 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء
1693 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء
 
الثلاثاء، 20-01-2026 08:50 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 1693 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 540 طنا، والورقيات 223.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20 و 30 قرشا، البطاطا 15 و 35 قرشا، البندورة 10 و 27 قرشا، الجزر 30 و 50 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 15 و 35 قرشا، الليمون 45 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 85 قرشا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار

وفيت رضيعة، صباح الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة شذى أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس. وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع ح

فلسطين وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

عربي ودولي سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

ا

منوعات مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو

7

منوعات لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

ت

فيديو الوكيل اشكروا نعم الله.. وتفقدوا جيرانكم في هذه الأجواء الباردة ❤

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا

عربي ودولي تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا



 




الأكثر مشاهدة