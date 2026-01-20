1693 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء

08:50 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 1693 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 540 طنا، والورقيات 223.





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20 و 30 قرشا، البطاطا 15 و 35 قرشا، البندورة 10 و 27 قرشا، الجزر 30 و 50 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 15 و 35 قرشا، الليمون 45 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 85 قرشا.



