الإثنين 2026-01-19 12:36 م

1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

الإثنين، 19-01-2026 08:53 ص
الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 1721 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 676 والورقيات 251.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20 و 30 قرشا، البطاطا 25 و 35 قرشا، البندورة 10 و 25 قرشا، الجزر 25 و 35 قرشا، الخيار 25 و 35 قرشا، الزهرة 20 و 35 قرشا، الليمون 40 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 85 قرشا.
 
 


