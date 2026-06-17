18.6 ألف شيك مرتجعة الشهر الماضي بقيمة 103.6 ملايين دينار

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي إلى 103.6 ملايين دينار، مقارنة بـ72.4 مليون دينار في شهر نيسان، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

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