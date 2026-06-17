الأربعاء 2026-06-17 10:58 ص

18.6 ألف شيك مرتجعة الشهر الماضي بقيمة 103.6 ملايين دينار

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% حتى نهاية تشرين الثاني
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي إلى 103.6 ملايين دينار، مقارنة بـ72.4 مليون دينار في شهر نيسان، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

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وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في أيار 18.6 ألف شيك، منها 33.3% لأسباب مالية بعدد 6,190 شيك وبقيمة 36.7 مليون دينار، و66.7% لأسباب تقنية بعدد 12,415 شيكا وبقيمة 66.9 مليون دينار.

 
 


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