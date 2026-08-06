2000 طن خضار ترد السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 30 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 10-25 قرشا، البندورة 5- 10 قروش، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 20- 75 قرشا، الشمام 10- 30 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 15- 20 قرشا والموز البلدي 60 -90 قرشا.
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