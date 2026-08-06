2000 طن خضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس 1956 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 767 طنا والورقيات 196 طنا.

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