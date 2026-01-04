2207 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2207 أطنان فيما بلغت كمية الفواكه 751 طنا، والورقيات 255 طنا.

