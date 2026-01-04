الأحد 2026-01-04 11:59 ص

2207 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الأحد، 04-01-2026 09:22 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2207 أطنان فيما بلغت كمية الفواكه 751 طنا، والورقيات 255 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20و30 قرشا، البطاطا 15 و30 قرشا، البندورة 6 و17 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 30 و50 قرشا، الزهرة 15و35 قرشا، والليمون 40 و100 قرش، الموز البلدي 50 و80 قرشا.

 
 


