%23.1 ارتفاع في عدد زوار مدينة البترا خلال 11 شهراً

وبحسب البيانات، بلغ عدد الزوار من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني 2024 نحو 429,841 زائراً، منهم 149,724 أردنياً و280,117 أجنبياً.
وتُظهر البيانات أن عدد الزوار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بلغ نحو 529,167، منهم 157,938 أردنياً و371,229 أجنبياً.
وتشير الأرقام إلى أن عدد الزوار الأجانب ارتفع بنسبة 32.5%، في حين ارتفع عدد الزوار الأردنيين بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
المركزي يطلق خارطة طريق للتشفير المقاوم للحوسبة الكمية
-
2207 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
-
صادرات غرفة صناعة الزرقاء العام الماضي 1.5 مليار دولار
-
تحذير صادر عن هيئة الأوراق المالية
-
هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بأرباح خيالية
-
الصناعات الغذائية تغطي أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية
-
صادرات الزرقاء التجارية تسجل نموا بقيمة 513 مليون دينار في 2025