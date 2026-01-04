الأحد 2026-01-04 11:59 ص

%23.1 ارتفاع في عدد زوار مدينة البترا خلال 11 شهراً

مدينة البترا
البترا
الأحد، 04-01-2026 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد زوار البترا بنحو 23.1% خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 .

وبحسب البيانات، بلغ عدد الزوار من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني 2024 نحو 429,841 زائراً، منهم 149,724 أردنياً و280,117 أجنبياً.


وتُظهر البيانات أن عدد الزوار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بلغ نحو 529,167، منهم 157,938 أردنياً و371,229 أجنبياً.


وتشير الأرقام إلى أن عدد الزوار الأجانب ارتفع بنسبة 32.5%، في حين ارتفع عدد الزوار الأردنيين بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها.

 
 


