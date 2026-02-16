الإثنين 2026-02-16 09:11 ص

2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الإثنين، 16-02-2026 08:34 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2306 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 565 طنا والورقيات 270 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخيار 25 - 40 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 50 - 75 قرشا، الليمون 35 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
 
 


اقتصاد محلي 2306 أطنان من الخضار ترد السوق المركزي اليوم



 




