الثلاثاء 2026-04-21 10:20 ص

2531 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-04-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2531 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 419 طنا، والورقيات 168 طنا .اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البطيخ 30-50 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الثوم الأخضر 70-100 قرش، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 40-50 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 15- 35 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 100 - 140 قرشا، الملفوف 13- 18 قرشا، الملوخية 50- 70 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.
 
 


أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة هل يعتبر الكافيين صديق وفي للبشرة أم عدو خفي؟

النعيمات ينشر مناشدة عاجلة للتبرع بالدم - تفاصيل

أخبار محلية النعيمات ينشر مناشدة عاجلة للتبرع بالدم - تفاصيل

عربي ودولي تقرير: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتوجه إلى الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة مع إيران

طبيبة نفسية: التنمر يبدأ من التنشئة المبكرة ويحتاج لتدخل أسري وتوعوي

خاص بالوكيل طبيبة نفسية: التنمر يبدأ من التنشئة المبكرة ويحتاج لتدخل أسري وتوعوي

استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين

فلسطين استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين

التربية: معالجة التنمر مسؤولية مشتركة .. ونسعى لأن تكون مدارسنا دامجة وآمنة لجميع الطلبة

خاص بالوكيل التربية: معالجة التنمر مسؤولية مشتركة .. ونسعى لأن تكون مدارسنا دامجة وآمنة لجميع الطلبة

أونصات ذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء



 
 




الأكثر مشاهدة

 