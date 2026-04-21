2531 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2531 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 419 طنا، والورقيات 168 طنا .





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البطيخ 30-50 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الثوم الأخضر 70-100 قرش، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 40-50 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 15- 35 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 100 - 140 قرشا، الملفوف 13- 18 قرشا، الملوخية 50- 70 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.





