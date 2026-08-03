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3.2 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم
خضار
 
الإثنين، 03-08-2026 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين 2260 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 850 طنا والورقيات 147 طنا.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 10-25 قرشا، البندورة 5- 10 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 25- 60 قرشا، الشمام 10- 40 قرشا، الكوسا 22- 40 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 15- 25 قرشا والموز البلدي 60 -90 قرشا.

 
 


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