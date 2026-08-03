3.2 ألف طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين 2260 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 850 طنا والورقيات 147 طنا.

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