الخميس 2024-10-10 01:02 م
 

4.7 مليون زائر للأردن خلال 9 أشهر.. والدخل 3.515 مليار دينار

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 10-10-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، نحو 4.7 مليون زائر، وذلك حسب النشرة الإحصائية لوزارة السياحة والآثار.

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وأظهرت النشرة، أن عدد سياح المبيت لنفس الفترة بلغ 4.021 مليون سائح، في حين بلغت أعداد زوار اليوم الواحد 680.723 ألف زائر.


وبحسب النشرة، بلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الماضية 4.951 مليار دولار، ما يعادل نحو 3.515 مليار دينار.

 
gnews

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