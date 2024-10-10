4.7 مليون زائر للأردن خلال 9 أشهر.. والدخل 3.515 مليار دينار

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، نحو 4.7 مليون زائر، وذلك حسب النشرة الإحصائية لوزارة السياحة والآثار.

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وأظهرت النشرة، أن عدد سياح المبيت لنفس الفترة بلغ 4.021 مليون سائح، في حين بلغت أعداد زوار اليوم الواحد 680.723 ألف زائر.