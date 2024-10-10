4.7 مليون زائر للأردن خلال 9 أشهر.. والدخل 3.515 مليار دينار

وأظهرت النشرة، أن عدد سياح المبيت لنفس الفترة بلغ 4.021 مليون سائح، في حين بلغت أعداد زوار اليوم الواحد 680.723 ألف زائر.
وبحسب النشرة، بلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الماضية 4.951 مليار دولار، ما يعادل نحو 3.515 مليار دينار.
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