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422 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الثلاثاء، 17-09-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 422 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند  370 ديناراً، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة  الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة إن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

واستقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء ليصل سعر غرام  الذهب من عيار 21 عند  52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع  .
 
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