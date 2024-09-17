422 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

وقالت النقابة إن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.
واستقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 52.2 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 50.20 دينارا لجهة البيع .
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