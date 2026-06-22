الإثنين 2026-06-22 11:25 ص

4372 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
خضار
 
الإثنين، 22-06-2026 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 4372 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 686 طنا والورقيات 175 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 22 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البطيخ 15-35 قرشا، البندورة 15- 35 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 15- 35 قرشا، الشمام 20- 50 قرشا، الكوسا 30- 50 قرشا، الليمون 60 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 25- 35 قرشا والموز البلدي 50 -85 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: كرة القدم والمفاوضات ساحة واحدة للدفاع عن كرامة إيران

https://www.alwakeelnews.com/story/778726

عربي ودولي وفد إيران في مفاوضات سويسرا يعود إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير

عربي ودولي بن غفير: لبنان يجب أن يكون ملعبا لإسرائيل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس

عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار

عربي ودولي عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار

سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل

أخبار محلية سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة 54 شخصا جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن مجموعة البحث والإنقاذ

عربي ودولي قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع

غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"



 
 




الأكثر مشاهدة

 