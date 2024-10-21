440 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 55.2 دينارا للبيع للمواطنين و 53.2 دينارا للشراء منهم .
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