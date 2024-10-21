الإثنين 2024-10-21 04:09 م
 
 

440 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 02:40 م
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر ليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات  اليوم الاثنين عند 440 دينارا ، والرشادية بوزن 7 غرامات عند 387 دينارا وهو رقم قياسي تسجله الليرة وفقا لما افاد نقيب الصاغة ربحي علان .اضافة اعلان


واستقر سعر  غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند  55.2 دينارا للبيع للمواطنين و 53.2 دينارا للشراء منهم   .
 
gnews

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