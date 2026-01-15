%47.4 ارتفاع أعداد زوار مدينة أم قيس الأثرية خلال 11 شهرا

09:10 ص

الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار مدينة أم قيس الأثرية بلواء بني كنانة في محافظة إربد، خلال (كانون الثاني- تشرين الثاني) من العام الماضي 111,519 زائرا أردنيا وأجنبيا، مقارنة مع 75,665 زائرا خلال نفس الفترة من العام 2024، وفقا لأرقام رسمية".





وتظهر الأرقام أن نسبة ارتفاع أعداد الزائرين للمدينة بلغت 47.4% خلال 11 شهرا من العام الماضي مقارنة بذات الفترة من العام 2024.



وبخصوص الشهور 11 الأولى من العام 2025 وصل عدد الزوار الأجانب 22,519 زائرا أجنبيا بينما الأردنيين 89 ألف ما مجموعه 111,519، فيما العام 2024 وصل عدد الزوار الأجانب لذات الفترة (11 شهرا)15,913 بينما الأردنيين 59,752 ما مجموعه 75,665.



وكان رئيس الوزراء جعفر حسان تفقد في ديسمبر 2025 موقع أم قيس الأثري، حيث اطلع على أعمال التأهيل والتطوير التي تجري فيه؛ بهدف تعزيز جاذبيته السياحية، ووجه بصيانة وتأهيل متحف أم قيس، والإسراع في تنفيذ خطة ترميم القرية التراثية؛ بما يسهم في تعزيز حضور الموقع على الخارطة السياحية الأردنية، والحفاظ على قيمته التاريخية والسياحية الكبيرة؛ باعتبار أم قيس واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم التي اختارتها منظمة السياحة العالمية قبل بضعة أعوام.



وتعرف قرية أم قيس التي تقع في محافظة اربد شمال المملكة، قديماً باسم "جدارا"، واشتهرت قديماً كمركز للثقافة، إذ كانت موطناً لعدد من الشعراء والفلاسفة، كما تقع ام قيس على تلّة بديعة وتطل على وادي الأردن وبحيرة طبريا، وتشتهر بشوارعها المدهشة ذات الأعمدة، والشرفة المقوسة.

