الخميس 2024-09-05 10:53 ص
 

 

50.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 الخميس في الاردن

الذهب
الذهب
الخميس، 05-09-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب ، اليوم الخميس في الأسواق المحلية ، وفق نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

 وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.6 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارا للشراء منهم .

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 44.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.4 دينارا للشراء  منهم.

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