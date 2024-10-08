52,1% ارتفاع الشيكات المرتجعة في الأردن

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 52,1%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 20,9 ألف شيك، مقارنة مع 13,8 ألف شيك في آب/أغسطس.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي إلى 130 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار في آب/أغسطس من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 11,8%.
وأضافت الإحصاءات أن 14,443 ألف شيك مرتجع بقيمة 95,4 مليون دينار أردني في أيلول/سبتمبر كانت لأسباب مالية، فيما كان 6,505 ألف شيك بقيمة 34,9 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68,9% مقابل 31,1% لأسباب تقنية.
وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 624 ألف شيك، مقارنة مع 474 ألف شيك في آب/أغسطس الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 31,6%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر أيلول/سبتمبر 3,53 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,24 مليار دينار في آب/أغسطس من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 8,7%.
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