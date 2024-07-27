57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية

وقال خالد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع حقق نقلة نوعية على مستوى حجم الإنتاج والذي وصل لما يزيد على 355 مليون دينار، 40 بالمئة منها هي قيمة مضافة، مشددا على ضرورة إيلاء القطاع المزيد من الاهتمام وبخاصة لجهة تدريب الأيدي العاملة المحلية.
وأضاف إن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة وبما يتوافق مع أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي كونها تعتمد على العمالة بخاصة الماهرة التي تمتاز بالدقة العالية والإبداع.
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