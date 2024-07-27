57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية

الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ، طاهر خالد، أن منتجات القطاع تغطي اليوم 57 بالمئة من حاجة السوق المحلية، وهناك طموحات في زيادتها واستغلال الفرص القائمة.



وقال خالد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع حقق نقلة نوعية على مستوى حجم الإنتاج والذي وصل لما يزيد على 355 مليون دينار، 40 بالمئة منها هي قيمة مضافة، مشددا على ضرورة إيلاء القطاع المزيد من الاهتمام وبخاصة لجهة تدريب الأيدي العاملة المحلية.