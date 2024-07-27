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57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية

ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ
ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ
السبت، 27-07-2024 09:17 ص

 

  الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ، طاهر خالد، أن منتجات القطاع تغطي اليوم 57 بالمئة من حاجة السوق المحلية، وهناك طموحات في زيادتها واستغلال الفرص القائمة.


وقال خالد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع حقق نقلة نوعية على مستوى حجم الإنتاج والذي وصل لما يزيد على 355 مليون دينار، 40 بالمئة منها هي قيمة مضافة، مشددا على ضرورة إيلاء القطاع المزيد من الاهتمام وبخاصة لجهة تدريب الأيدي العاملة المحلية.


وأضاف إن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة وبما يتوافق مع أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي كونها تعتمد على العمالة بخاصة الماهرة التي تمتاز بالدقة العالية والإبداع.

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