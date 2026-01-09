6.29 مليون شيك متداول في الأردن بقيمة 40.9 مليار دينار في 2025

وفيما يتعلق بالشيكات المرتجعة، سجلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الأول 2025 ارتفاعا إلى 98 مليون دينار، مقارنة بـ 88 مليون دينار في شهر تشرين الثاني، ما يمثل 2.54% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في كانون الأول 17.7 ألف شيك، 65.5% منها بسبب أسباب مالية بقيمة 64 مليون دينار، بينما كانت النسبة المتبقية (34.5%) بسبب أسباب تقنية، بقيمة 33.8 مليون دينار.
من ناحية أخرى، شهدت الشيكات المتداولة في كانون الأول زيادة بنسبة 1.5%، حيث بلغ عددها قرابة 570 ألف شيك، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.85 مليار دينار، مقارنة بـ 562 ألف شيك في تشرين الثاني الماضي، والتي كانت قيمتها 3.3 مليار دينار.
كما أظهرت إحصاءات "جوباك" زيادة في القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة في كانون الأول بنسبة 16.8% مقارنة بالشهر السابق.
